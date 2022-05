Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo la Roma ed il Venezia.

Due squadre che si fronteggiano con due situazioni molto diverse. La Roma vuole chiudere con un piazzamento europeo, al netto della finale di Conference League da giocare a Tirana contro il Feyenoord. I giallorossi ad oggi hanno tre punti di ritardo sulla Lazio, ed hanno bisogno di vincere anche per tenere alta l’attenzione.

Di contro un Venezia condannato alla Serie B proprio in queste ore. La squadra veneta ha dato tutto nelle ultime giornate, provando a mettere in campo le migliori prestazioni. Purtroppo il verdetto è arrivato a causa dei risultati arrivati dalle squadre rivali. Per i ragazzi di Soncin ora c’è l’obiettivo di chiudere con onore la stagione.

Roma-Venezia, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.

VENEZIA (3-4-2-1): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Haps; Aramu, Kiyine; Henry. Allenatore: Soncin.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Guardalinee: Lo Cicero e Galetto.

Quarto ufficiale: Minelli.

Var: Di Paolo.

Avar: Di Martino.