Roma, mani nei capelli per Mourinho: tegola all’improvviso, out un big

Josè Mourinho perde uno dei pezzi principali della sua formazione. Un big salta Roma-Venezia a causa di un problema fisico dell’ultim’ora.

Roma-Venezia si complica ancor prima di cominciare. A poche ore dall’inizio del match, in programma questa sera contro il Venezia, matematicamente retrocesso dopo il pari tra Empoli e Salernitana, arriva una tegola per Josè Mourinho.

Lo Special One affronterà una formazione che non ha più nulla da perdere, ma che potrebbe essere demoralizzata dopo la retrocessione aritmetica. In ogni caso i capitolini dovranno puntare ai tre punti per poter continuare la lotta per un posto in Europa.

Roma, infortunio Zaniolo: salta il Venezia

Servirà l’aiuto di tutti per poter centrare l’obiettivo stagionale e tenere a bada le pretendenti. L’allenatore della Roma, però, sembra essere incappato in un problema improvviso che rischia di compromettere i suoi piani. Secondo quanto riferito da ‘Radio Radio’, i giallorossi dovranno fare a meno di Nicolò Zaniolo a causa di un problema fisico.

Il calciatore capitolino è fuori dalla lista dei convocati. Il motivo? Se in un primo momento si pensava ad una esclusione concordata tra calciatore ed allenatore, ‘Radio Radio’ riferisce ora di un problema fisico che costringerà Zaniolo a saltare la sfida contro i lagunari. Durante la rifinitura, infatti, il gioiellino della Roma avrebbe riportato un affaticamento muscolare che non gli consentirebbe di collezionare minuti contro il Venezia. Al momento la società non ha ancora diramato una nota ufficiale circa le effettive condizioni del calciatore. Con ogni probabilità nelle prossime ore Zaniolo sarà sottoposto ad ulteriori controlli clinici per valutare l’effettiva entità dell’infortunio.