Roma-Venezia, Mourinho colpisce ancora contro arbitri e VAR

Ancora José Mourinho contro arbitri e addetti al VAR dopo gli errori arbitrali a sfavore della Roma

La Roma domani giocherà allo stadio Olimpico contro il Venezia la sua penultima giornata in campionato. I giallorossi devono riscattare gli ultimi risultati negativi, visto che la concorrenza per arrivare in Europa League è più che agguerrita. Questo turno, però, dovrebbe essere favorevole alla squadra di José Mourinho per piazzarsi almeno al sesto posto per qualificarsi nella seconda competizione europea attraverso la Serie A.

Un ultimo sforzo, dunque, per la squadra giallorossa per centrare gli ultimi obiettivi rimasti: la vittoria della Conference League e il 5° posto in Serie A. C’è tanta attesa per capire come sta la Roma e se saprà approfittare dei difficili impegni di Atalanta e Lazio, rispettivamente contro Milan e Juventus. E di questo ha parlato José Mourinho in conferenza stampa, anche e soprattutto degli errori arbitrali.

Roma, Mourinho parla degli errori arbitrali

Di seguito, le parole di José Mourinho in conferenza stampa: “Siamo un po’ stanchi degli arbitri e degli addetti al VAR, poi vengono puniti e questo è un modo per dire che hanno sbagliato. E ok, sono puniti, ma dove sono i punti? Questo è un problema, perché se arriviamo alle ultime giornate ed è tutto aperto tra il 5° e l’8°… In queste ultime partite cercheremo di finire quinti o sesti, siamo stati tutta la stagione lì e non ho paura di mancanze di concentrazione”.

Mourinho ha poi parlato della qualità della rosa della Roma: “Non abbiamo la rosa per fare dei cambi adatti, non abbiamo un livello di esperienza e due giocatori molto simili per posizione. Non possiamo fare 8-9 cambi, dobbiamo vincere perché ci servono i punti ed è l’ultima in casa”.