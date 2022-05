Tutto pronto per il fischio di inizio di Udinese-Spezia, gara valida per il trentasettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 18.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Udinese-Spezia, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 18.00, alla Dacia Arena di Udinese, la formazione friulana di Gabriele Cioffi ospita lo Spezia di Thiago Motta. Il match mette in palio punti importanti soprattutto per la formazione ligure che non è ancora certa della permanenza in Serie A.

La squadra di Cioffi è ampiamente salva, ma lo Spezia è al sedicesimo posto in classifica generale a quota 33 punti. Il Cagliari, club momentaneamente al diciottesimo posto, di punti ne ha 29. Tutto, dunque, è ancora aperto nei bassifondi dell’elenco generale. A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro Aureliano di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Margani e Zingarelli. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Irrati e Meraviglia.

Udinese-Spezia, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; N. Perez, Pablo Marì, Nuytinck; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Arslan, Soppy, Ballarini, Samardzic, Nestorovski.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikaolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Kovalenko, Gyasi; Manaj. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zovko, Bertola, Ferrer, Sala, Bourabia, Sher, Nguiamba, Podgoreanu, Antiste, Salcedo, Agudelo, Strelec.