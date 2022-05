Cagliari-Inter, Inzaghi prepara la doppia mossa a sorpresa

Cagliari-Inter sarà una sfida al cardiopalma per quel che riguarda la lotta scudetto-salvezza. Nerazzurri obbligati alla vittoria per cercare di rimandare l’epilogo finale all’ultima giornata di campionato

Dopo la vittoria della Coppa Italia, l’Inter è pronta a spingere il piede sull’acceleratore anche in campionato. Discorso scudetto ancora aperto e attenzione all’imminente sfida contro i rossoblù. Isolani obbligati alla vittoria per cercare di tenere vive le speranze salvezza. Agostini proverà a complicare i piani scudetto dell’Inter in attesa di buone notizie da Empoli (gara in programma sabato alle ore 15:00).

Inzaghi, rispetto alla finale contro la Juventus, potrebbe affidarsi a una doppia novità. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Dumfries sulla fascia destra al posto di Darmian. Attenzione anche al reparto offensivo, dove Lautaro Martinez, per il momento, è l’unico certo del posto.

Inzaghi potrebbe decidere di schierare Sanchez dal primo minuto dopo le fatiche di Coppa di Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe partire dalla panchina e lasciar spazio all’ex United e Barcellona. In difesa possibile ballottaggio Bastoni-Dimarco.

Cagliari-Inter, Sanchez in rampa di lancio

Come detto, non è escluso che Inzaghi possa valutare alcune novità in vista della sfida contro il Cagliari, soprattutto per cercare di gestire le energie dopo il successo in Coppa Italia contro la Juventus.

Sanchez insidierà Dzeko fino all’ultimo allenamento di rifinitura, poi Inzaghi valuterà il da farsi. Nessun dubbio per Dumfries. L’esterno olandese scenderà in campo dal primo minuto. Per quel che riguarda l’attacco, non è escluso che Inzaghi possa tenere in forte considerazione anche la possibile candidatura di Correa. L’argentino, per il momento, appare decisamente indietro nelle gerarchie offensive nerazzurre.