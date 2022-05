Inter, la Juve ti fa lo sgambetto: Allegri vuole il big in scadenza

Un giocatore dell’Inter in scadenza di contratto è finito nel mirino della Juve, pronta ad approfittare dell’occasione: Marotta in allerta.

Il secondo trofeo conquistato ai danni della Juventus è in bacheca. Ora l’inter, in questa ultima parte della stagione, proverà a scavalcare il Milan e a conquistare anche il ventesimo scudetto della propria storia. Obiettivo alla portata, ma comunque complicato considerando che i punti di svantaggio rispetto ai rivali sono 2. Simone Inzaghi, in ogni caso, ci crede e in allenamento ha chiesto ai suoi di non lasciare nulla di intentato.

L’allenatore, poi, conta di ricevere presto due buone notizie di mercato: la prima riguarda Samir Handanovic. Il capitano è in scadenza e fin qui non è riuscito a trovare un accordo per estendere la durata del contratto. A breve le parti torneranno ad incontrarsi, con l’obiettivo di provare a sbloccare la trattativa finita in stand-by da ormai diverso tempo.

La seconda è legata ad Ivan Perisic. L’accordo che lo lega al club termina a giugno e per restare ha chiesto un aumento importante dell’ingaggio (al momento percepisce 4 milioni). In particolare, ne vorrebbe 6 netti per due anni con opzione per il terzo. L’amministratore delegato Beppe Marotta, invece, ha messo sul piatto un biennale secco da 4.5 milioni senza bonus di sorta. La distanza resta quindi ampia, con il croato che ha iniziato a guardarsi intorno.

Inter, Perisic nel mirino della Juventus: lo vuole Allegri

La situazione, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ingolosisce la Juventus alla ricerca di elementi di valore con i quali varare un nuovo progetto. Paulo Dybala andrà via ed è probabile che salutino la compagnia pure Alvaro Morata e Moise Kean. Da qui la necessità di regalare a Massimiliano Allegri giocatori di qualità in grado, sin da subito, di aumentare il tasso tecnico della rosa.

Perisic (autore di una stagione monstre come testimoniato dalle 9 reti e dagli 8 assist in 47 apparizioni complessive) è ritenuto un profilo ideale, alternativo a quello di Angel Di Maria che continua a chiedere tanto (oltre 7 milioni). I bianconeri osservano, in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi a Milano. Inzaghi ha chiesto a Marotta di fare tutto il possibile per prolungare la sua permanenza in nerazzurro, ma potrebbe non bastare.