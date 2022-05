Juventus-Lazio, colpo di scena: la notizia dell’ultim’ora spiazza tutti

La Lazio si prepara al big match contro la Juventus, fondamentale per il quinto posto: il tecnico Sarri ha già ricevuto due belle notizie.

Ultime due giornate decisive per la Lazio. Le vittorie consecutive ottenute ai danni dello Spezia e della Sampdoria hanno rilanciato le ambizioni del club di conquistare il quinto posto con conseguente qualificazione in Europa League. L’obiettivo è vicino ma alla luce della folta concorrenza (Roma, Fiorentina e Atalanta sono a -3) i biancocelesti dovranno cercare di macinare quanti più punti possibili in questa parte conclusiva della stagione.

Ora i riflettori sono puntati sul posticipo di lunedì sul campo della Juventus. Un incontro ostico, contro un avversario reduce dalle sconfitte patite per mano del Genoa in campionato e dell’Inter in finale di Coppa Italia, ma che Maurizio Sarri non può permettersi di perdere. Da qui l’intenzione di schierare la migliore formazione possibile che, a sorpresa, potrebbe prevedere in campo sia Pedro che Ciro Immobile.

Lo spagnolo ha ormai smaltito l’infortunio al polpaccio che lo aveva costretto a saltare le ultime 4 sfide e proprio nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni. Le sue condizioni, stando ai risultati dei test a cui è stato sottoposto, sono buone e non è da escludere un impiego già dal primo minuto all’Allianz Arena. Imminente, pare, anche il ritorno del capitano fino a qualche giorno fa costretto ad utilizzare tutore e stampelle per muoversi.

Juventus, occhio: Immobile può rientrare lunedì

L’attaccante, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, non sente quasi più dolore alla caviglia e ieri ha lavorato in palestra. Oggi invece, salvo sorprese, dovrebbe prendere parte alla seduta. La decisione se inserirlo nella lista dei convocati verrà presa più avanti ma intanto, nell’ambiente, le sensazioni sono positive.

Una buona notizia per il tecnico dei capitolini, anche alla luce dell’ennesima stagione monstre vissuta da Immobile. Per lui, in totale, 32 reti e 4 assist in 40 apparizioni complessive. Il suo intento, adesso, è quello di recuperare in tempi brevi e giocare con la Juventus e trascinare la Lazio verso l’Europa. I bianconeri sono avvertiti, il colpo di scena tanto sognato da Sarri sta per concretizzarsi.