“Usa le stampelle”: salta la Juventus? Il top fa tremare i tifosi

Juventus-Lazio rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi. Il tecnico ed i tifosi tremano: il calciatore verso il forfait nella prossima gara.

Il rush finale di Serie A rischia di complicarsi particolarmente per la Lazio di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento alla super sfida contro la Juventus, gara valida per la trentasettesima giornata di campionato in programma lunedì alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

Il match mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. Se la squadra di Massimiliano Allegri è già matematicamente qualificata alla prossima edizione di Champions League, la lotta per un piazzamento sul terzo gradino del podio è ancora viva. Superare il Napoli farebbe la differenza (seppur minima, ndr) dal punto di vista economico. Anche i biancocelesti, però, sono in piena lotta con altri club. I ragazzi di Sarri sono appollaiati al quinto posto in classifica generale, in zona Europa League.

Juventus-Lazio, Immobile rischia di saltare il match

Vincere è obbligatorio per il club laziale, visto che senza i tre punti e con una vittoria della Roma di Josè Mourinho, tutto si deciderebbe solo all’ultima giornata di campionato. La gara con la Juventus rappresenta un ostacolo arduo, ma non impossibile. A rendere ancora più complessa la situazione, però, ci ha pensato l’infortunio di Ciro Immobile, fermo ai box per un problema alla caviglia destra.

Proprio il bomber della Lazio è intervenuto al Foro Italico, rilasciando alcune dichiarazioni riportate dai colleghi de ‘Il Messaggero’. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Sono un po’ acciaccato – ha esordio – ma voglio stringere i denti ed esserci nelle ultime due giornate”. Un obiettivo quasi impossibile, al momento, visto che Immobile è dovuto ricorrere all’ausilio di “stampelle e tutore”, come riferisce il quotidiano. Il motivo? La caviglia è ancora troppo gonfia. La sua assenza sembra essere dietro l’angolo al punto di vista medico. Proprio gli specialisti, infatti, consigliano uno stop di circa due settimane. L’obiettivo, qualora l’attaccante restasse effettivamente fuori per gli ultimi due impegni di stagione, sarebbe quello di rivederlo in campo per la Finalissima contro l’Argentina.