Empoli-Salernitana nel caos, tifosi furiosi: cosa è successo al Castellani

Il match di Serie A tra Empoli e Salernitana è terminato in parità. Tante polemiche sui social per un episodio avvenuto nella ripresa.

L’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A tra Empoli e Salernitana si è concluso sul risultato di 1 a 1. I toscani sono andati in vantaggio nel primo tempo con Cutrone ed hanno legittimato la rete del vantaggio. Nella ripresa i campani hanno reagito trovando prima il pari e poi sfiorando addirittura la rete della vittoria, tre punti che avrebbero avvicinato notevolmente la Salernitana alla salvezza.

Il destino è stato però beffato con il trequartista argentino Diego Perotti. L’ex calciatore di Genoa e Roma è solitamente conosciuto come un rigorista infallibile, ma il calciatore si è lasciato ipnotizzare da uno straordinario Vicario. Perotti ha sbagliato il rigore più importante della stagione del club di Nicola, solo tre minuti dopo il suon ingresso in campo.

Nel finale la Salernitana ha provato a trovare la rete del vantaggio, ma l’assalto finale non è andato a buon fine. Tanta disperazione e rabbia al termine del match con Perotti che ha fallito quello che aveva i sentori quasi di un match point per il club di Iervolino. A fine gara tanta tristezza e delusione per Perotti, che, ha sbagliato il rigore decisivo e che è crollato a terra in lacrime.

Empoli-Salernitana, tanta delusione per Perotti

Al termine del match in tanti tra i compagni hanno provato a consolare un disperato Perotti, mentre il mondo social non perdona. Tanti tifosi della Salernitana hanno attaccato il giocatore, arrivato a gennaio e considerato come una delle delusioni della stagione.

Oltre al gol sbagliato Perotti è infatti una delle delusioni del calciomercato invernale. Pochi minuti giocati a causa dei continui infortuni e poca incisività in fase offensiva. Ora però un rigore che pesa e che può rovinare i sogni di gloria della Salernitana. Il club campano attende i risultati di Genoa e Cagliari e sfiderà l’Udinese davanti ai propri tifosi in un’ultima giornata decisiva per la lotta salvezza.