Nicola sbatte contro l’Empoli: Perotti condanna la Salernitana al pari

Empoli-Salernitana è finita da pochi istanti. Il match allo stadio Castellani finisce 1-1, risultato che non condanna la squadra di Nicola.

Mezzo passo falso pesante della Salernitana di Davide Nicola che torna a casa con un punto. Empoli-Salernitana finisce 1-1 grazie ad una rete di Patrick Cutrone nel primo tempo e ad un gol di Bonazzoli nella ripresa. I toscani di Aurelio Andreazzoli conquistano un solo punto che serve a poco poiché la salvezza matematica era già stata raggiunta con anticipo.

La sconfitta avrebbe pesato tanto, invece, per la formazione campana che era obbligata ad un risultato positivo per tenere lontane le pretendenti ad un piazzamento in zona salvezza. Un gol ed un punto, invece, per Nicola ed i suoi che devono ora sperare in un passo falso di Genoa e Cagliari, impegnate rispettivamente contro il Napoli di Spalletti e l’Inter di Simone Inzaghi.

Empoli-Salernitana, la sintesi del match

Ad aprire le danze ci ha pensato Patrick Cutrone nel primo tempo. L’attaccante dell’Empoli ha gelato Sepe ed i tifosi del club granata con una conclusione giunta alla mezz’ora: assist preciso di Asllani e tiro decisivo per il momentaneo 1-0.

Nel secondo tempo Bonazzoli, al minuto 77, con una rovesciata in area di rigore dei toscani, ha pareggiato i conti. Nel finale, però, succede di tutto. Al minuto 83 Massa assegna un calcio di rigore alla Salernitana dopo l’on field review per un fallo di Romagnoli su Coulibaly. Dopo minuti di apprensione, sul dischetto si è presentato Perotti che, però, si è fatto ipnotizzare da un attentissimo Vicario, autore di numerosi interventi provvidenziali durante la gara. Al triplice fischio il tabellone segna l’1-1 finale.

Il punto conquistato dalla Salernitana condanna matematicamente in Serie B il Venezia, attualmente ultimo in classifica generale.

Classifica Serie A

Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38*, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 31*, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*una gara in più