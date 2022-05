Alla Dacia Arena fa festa lo Spezia: c’è il verdetto, esulta anche il Torino

Tre punti fondamentali per lo Spezia di Thiago Motta. Bella prestazione del Torino con Juric che espugna al Bentegodi la ‘sua’ Verona.

Importante successo dello Spezia nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. I liguri vincono in rimonta ad Udine ed ottengono cosi l’aritmetica permanenza nel massimo campionato italiano. Un grandissimo risultato per Thiago Motta, che, l’oramai lontano Dicembre, è stato ad un passo dall’esonero. Nell’altro match Juric torna a Verona ed ottiene tre punti che valgono il decimo posto in classifica per i granata.

Parte forte l’Udinese che sfiora il gol in più occasioni e lo trova con l’argentino Molina, all’ennesima marcatura stagionale. Lo Spezia non molla ed approfitta di alcuni svarioni del club friulano: in pochi minuti prima Verde e poi Gyasi (gran gol per lui) regalano il vantaggio prima dell’intervallo.

Nella ripresa chiude i giochi Maggiore e lo Spezia ottiene tre punti che valgono la salvezza. Nulla da fare per la squadra di Cioffi che prova l’assalto finale, ma si arrende alla forza di volontà dei liguri, lieti di festeggiare cosi la permanenza in Serie A. Nel finale spazio anche ad un rigore che Manaj sbaglia ed alla rete di Nestorovski che accorcia le distanze.

Non solo Spezia, il Torino di Juric espugna Verona

Piccola rivincita di Ivan Juric che espugna il Bentegodi di Verona e batte l’Hellas del connazionale Igor Tudor. Gara molto nervosa da una parte e dall’altra e poche emozioni nonostante un match con due squadre senza obiettivi.

Decide il match una perla del talentuoso Brekalo, bravo a saltare l’uomo ed infilare l’incolpevole Montipò. Il Verona prova a trovare il pari ma sono i granata a sfiorare il raddoppio con Praet. Tre punti importanti per Juric che porta il Toro nella parte sinistra della classifica, un obiettivo per concludere alla grande un’ottima stagione.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Torino* 50, Sassuolo 47, Udinese* 44, Bologna 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*una partita in più