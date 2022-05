Tutto pronto per il fischio di inizio di Milan-Atalanta, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 18.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Milan-Atalanta, match valido per il trentasettesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, la formazione rossonera di Stefano Pioli ospita l’undici bergamasco di Gian Piero Gasperini. Il match mette in palio punti importantissimi per entrambe le formazioni. Per i padroni di casa è vietato sbagliare: con una vittoria contro la Dea ed una sconfitta dell’Inter contro il Cagliari questa sera, infatti, potrebbe arrivare la matematica vittoria dello scudetto.

I tre punti, però, servono anche all’Atalanta, che cerca la vittoria per tenere vive le speranze di una qualificazione europea. Grande attesa, dunque, da una parte e dall’altra per la gara che inizierà alle ore 18.00. A dare il via alla gara è il fischietto dell’arbitro Orsato, coadiuvato dagli assistenti Preti e Giallatini. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Irrati e Dionisi.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Romagnoli, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Boga, Djimsiti, Mihaila, Pessina, Scalvini, Miranchuk.