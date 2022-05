Inter, la notizia esalta Marotta ed Inzaghi: i tifosi sognano

Calciomercato Inter, in vista della prossima stagione i nerazzurri hanno un obiettivo principale da voler centrare. Ecco le ultime

L’Inter questa sera, alle ore 20:45, scenderà in campo contro il Cagliari. Mentre il Milan affronterà nel pomeriggio (ore 18:00) l’Atalanta. La volata Scudetto è nel vivo più che mai. Le cugine di Milano non vogliono rallentare nella corsa alla vetta. Ma, al tempo stesso, il lavoro delle società non si ferma mai neppure in ottica calciomercato. L’Inter, per la prossima stagione, ha obiettivo ben preciso da voler portare a casa.

Il giocatore che, essendo sul mercato in vista della prossima stagione, l’Inter sta monitorando più di tutti è senza dubbio Paulo Dybala. L’argentino è sotto gli occhi di diversi club, tra Serie A e Premier League per lo più. Dal momento che il colpo a parametro zero lo rende appetibile per diverse società.

La Joya e la Juventus si diranno, infatti, addio tra poco più di un mese e dalla prossima stagione per lui cambierà aria. Nel campionato italiano di massima serie, in pole position, sembra comunque restare l’Inter. Ma ora è spuntato un particolare in più nella scelta che il giocatore sarà chiamato a compiere. Particolare che rende felici tanto Simone Inzaghi quanto Giuseppe Marotta.

Calciomercato Inter, i nerazzurri sorridono: la volontà di Dybala è quella di continuare a giocare la Champions League

Come è noto, non solo l’Inter monitora in queste ultime settimane la situazione legata allo spostamento di club di Paulo Dybala. Fortemente interessate a lui ci sono anche soprattutto altre due squadre: la Roma da una parte e l’Arsenal dall’altra. I nerazzurri sembrerebbero restare in ogni caso tra i favoriti per il suo trasferimento. Ora anche per una motivazione in più.

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, per il prossimo anno l’argentino avrebbe un’intenzione ben precisa. Ovvero quella di continuare a giocare la Champions League, massima competizione europea per cui i nerazzurri si sono già assicurati da tempo la classificazione. Un punto in più a favore del club di Inzaghi e Marotta. Quest’ultimo da sempre grande estimatore del giocatore.