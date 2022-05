Napoli-Genoa, che tegola: infortunio muscolare per il big

Infortunio muscolare durante Napoli-Genoa, l’allenatore dovrà ricorrere ai ripari: cos’è successo

Si sta disputando il match tra Napoli e Genoa, l’ultimo di Lorenzo Insigne allo stadio Diego Armando Maradona. Prima della partita, il capitano partenopeo è stato omaggiato dal pubblico e dal club con diversi premi. Un momento molto emozionante, con le lacrime dei tifosi sugli spalti e l’emozione dello stesso Insigne e dei compagni di squadra, oltre che di alcuni elementi del club.

Il Genoa, d’altra parte, deve portare a casa i tre punti per sperare nella salvezza visto il pareggio della Salernitana a Empoli. I rossoblù hanno interpretato meglio la gara, colpendo anche una traversa con Yeboah. Ovviamente Blessin non ha il destino nelle proprie mani, ma recuperare due punti ai granata alla penultima giornata è condizione vitale per sperare nella salvezza.

Napoli-Genoa, infortunio per Badelj

La situazione si mette male intorno alla mezz’ora, con il vantaggio del Napoli con un gol di testa di Victor Osimhen. E in più, c’è una tegola non da poco per Blessin, presentatasi durante Napoli-Genoa. Intorno al 23′, infatti, Milan Badelj e Hirving Lozano sono venuti a contatto. E il centrocampista rossoblù ha accusato subito dopo un problema al flessore. Lo staff medico del Genoa è entrato in campo per soccorrere Badelj, che però è stato costretto a uscire: al suo posto, Blessin ha optato per Frendfrup.

Una brutta perdita per il Genoa, sia per il secondo tempo con il Napoli, sia per la prossima partita in casa contro il Bologna. Badelj è un elemento importantissimo, non solo per l’esperienza, ma anche a livello tecnico. E il suo infortunio potrebbe essere più grave del previsto. Problemi anche per Criscito nel finale di primo tempo.