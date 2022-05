Napoli, la pessima notizia per De Laurentiis prima dell’addio di Insigne

A breve il Napoli scenderà in campo contro il Genoa per l’addio di Insigne, ma arriva la pessima notizia per De Laurentiis

Napoli-Genoa sarà l’ultima di Lorenzo Insigne allo stadio Diego Armando Maradona. Il capitano partenopeo lascerà la squadra e la Serie A al termine di questo campionato, per accasarsi al Toronto in MLS. Verrà omaggiato nello stadio della propria città: è previsto, infatti, l’arrivo di diversi ospiti d’onore per dire addio a Insigne. Ma per Aurelio De Laurentiis è arrivata una notizia molto scomoda poco prima dell’inizio della partita.

La Primavera del Napoli, questa mattina, ha giocato l’ultima partita del campionato Primavera 1 contro il Verona. In contemporanea con Milan-Genoa e Lecce-Torino per decidere chi dovessero essere le due squadre che dovranno giocarsi i playout. Un finale thrilling, considerando gli intrecci della classifica. All’intervallo, Milan e Lecce erano condannate a giocare i playout il 20 e il 26 maggio. Ma dopo 45′ la situazione è cambiata totalmente.

Napoli, la Primavera ai playout dopo la sconfitta col Verona

Il punteggio di Napoli-Verona era 1-1 all’intervallo, ma a un quarto d’ora dalla fine Ambrosino -capocannoniere del campionato- si è fatto espellere. E nel finale è arrivato il vantaggio scaligero. Alla squadra di Frustalupi bastava un punto per l’aritmetica salvezza, ma la sconfitta casalinga e la contemporanea vittoria del Lecce, hanno mandato gli azzurrini al playout.

Le due partite verranno giocate contro il Genoa, uscito sconfitto contro il Milan 4-2 dopo l’1-2 dell’intervallo. E nella prima partita non ci sarà nemmeno Giuseppe Ambrosino. Insomma, una pessima notizia per De Laurentiis: lo spettro di una nuova retrocessione in Primavera 2 ora è più concreto.