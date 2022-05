“Penso di sì”: Napoli, le parole di Spalletti sono una manna per i tifosi

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita del match vinto contro il Genoa.

Il Napoli bette il Genoa nell’ultima di Lorenzo Insigne al Maradona. Una vittoria netta, che consente al capitano di salutare i suoi tifosi nel migliore dei modi, ma al contempo condanna il Genoa ad una Serie B praticamente quasi certa.

Nel post partita il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per la solita intervista post partita, concentrandosi in prima battuta proprio sull’addio del capitano: “Insigne è un grande professionista. E’ sempre stato di grande aiuto alla squadra anche quando non giocava. Magari ti fa anche arrabbiare certe volte, ma poi quando non ce l’hai in campo ti manca.”

“E’ uno di quei classici calciatori che all’improvviso sono capaci di crearti la giocata dal nulla.” ha continuato Spalletti tessendo le lodi di Lorenzo Insigne. “E’ come Totti, Baggio o Del Piero. Un giocatore in grado di creare la giocata dal nulla e far vincere le partite a noi allenatori.”

Napoli, Spalletti ottimista sul rinnovo di Mertens

Non solo Lorenzo Insigne però. Quella di oggi potrebbe essere stata l’ultima al Maradona anche per un altra bandiera napoletana di questi ultimi anni: Dries Mertens. Anche il suo contratto è infatti in scadenza. Spalletti però è ottimista circa la permanenza del belga a Napoli anche la prossima stagione e tranquillizza i tifosi.

“Mertens? Credo che rimanga.” ha dichiarato Spalletti facendo felici tutti i tifosi. “Pensi di si. Ci sono ancora alcuni aspetti economici da valutare. Lui e la società devono pensare ad alcune cose. Il presidente comunque ci ha parlato, c’è stato un discorso tra i due. Vedremo. Di certo Dries è uno di quelli che si metterebbe immediatamente a disposizione.”