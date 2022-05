“Non voglio pensarci”: Napoli, Insigne amaro sul suo addio

Le dichiarazioni a caldo a Lorenzo Insigne al termine di Napoli-Genoa, ultima partita al Maradona per il capitano degli azzurri.

Ultima al Maradona per Lorenzo Insigne. La partita tra il Napoli e il Genoa è infatti l’ultima gara del prossimo ex capitano azzurro. Una partita che è stata coronata anche da un gol prima dei meritati saluti da parte di tutto lo stadio.

“Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti oggi.” ha dichiarato Lorenzo Insigne ai microfoni di DAZN nell’immediato post partita. “Per un napoletano è una gioia immensa. Questa è casa mia. La prima cosa che farò appena posso è tornare qui a casa. Ci sono stati tantissimi momenti belli. Ma non voglio guardare solo ai momenti belli. Voglio guardare anche i momenti meno belli. Perché ci sono stati i tifosi sempre al nostro fianco.”

Insigne ha poi speso parole al miele per tutti i suoi ex tecnici e compagni: “Un grazie a tutti gli allenatori che ho avuto a Napoli. A tutti i compagni. Sarri, Benitez, Callejon, Albiol, Paolo Cannavaro. Tutti. Vuol dire che in questi dieci anni qualcosa di buono ho fatto. Porterò tutti nel mio cuore. Questa è stata casa mia.”

Insigne sul suo addio: “Sia io che la società abbiamo fatto le nostre scelte”

A domanda su qualche rimpianto per non aver potuto concludere la carriera a Napoli: “Non voglio pensarci. Ora non mi va di dire queste cose: ho fatto la mia scelta, la società ha fatto la sua. Il mio cuore è qua. Appena ho tempo tornerò a vedere il Napoli allo stadio, in Curva.”

Insigne chiarisce il concetto: sia lui che la società hanno fatto delle scelte. Inutile adesso pensarci su. “Ci sono dei momenti in cui bisogna fare delle scelte. Abbiamo fatto questa scelta con la società. Siamo d’accordo io e loro. Non ho rimpianti, porterò sempre nel cuore questa gente.”