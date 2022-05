Lukaku, che brutta notizia: scelto il sostituto al Chelsea, addio più vicino?

La nuova proprietà del Chelsea è pronta a fiondarsi su di un big per l’attacco. Il futuro di Lukaku a Londra è in bilico?

L’era Roman Abramovich si avvia verso la conclusione. Il magnate russo, che ha portato il Chelsea ad essere una delle big continentali, a breve cederà la società allo statunitense Todd Boehly.

Naturale quindi che attorno alla nuova proprietà, chiamata a raccogliere la pensante eredità di Roman Abramovich, ci sia molta curiosità e molta attesa soprattutto per quanto riguarda le prossime mosse di mercato. Fermo restando che il Chelsea non può fare operazioni in entrata e in uscita fino a quando la cessione del club non sarà definitiva, i Blues stanno comunque sondando qua e là il mercato, pronti a regalare ai tifosi e a Tuchel un colpo da novanta.

E proprio Tuchel potrebbe essere quello maggiormente accontentato visto che, secondo il The Guardian, il Chelsea starebbe clamorosamente pensando ad un pupillo del tecnico tedesco: Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco, già lo scorso anno nel mirino del Chelsea, non è un mistero che potrebbe lasciare la Baviera. Fino ad ora si era pensato al Barcellona come ipotesi principale. Ma alcune difficoltà potrebbero favorire l’inserimento degli inglesi.

Chelsea, sogno Lewandowski. E Lukaku?

Come detto già lo scorso anno il Chelsea fu molto interessato a Lewandowski, salvo poi, vista l’impossibilità che il Bayern se ne privasse la scorsa estate, puntare tutto su Lukaku, all’epoca centravanti dell’Inter.

Le prestazioni altalenanti di Lukaku, autore di sole 8 reti in Premier League, hanno fatto si che il Chelsea tornasse a guardarsi intorno. Seppure Lukaku non sia affatto fuori dai piani, l’eventuale arrivo di Lewandowski potrebbe far diminuire drasticamente lo spazio a diposizione dell’ex Inter che, a quel punto, prenderebbe seriamente in considerazione qualche altre ipotesi in grado di garantirgli maggior continuità.