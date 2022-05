Torna in campo Francesco Totti. L’evento benefico vedrà in campo anche l’ex capitano della Roma per uno scopo molto nobile.

Francesco Totti torna in campo. No, se qualcuno stesse pensando ad un clamoroso rientro nel calcio che conta, non è di questo che stiamo parlando. Sarà comunque più che soddisfatto chi deciderà di seguire uno degli eventi benefici più importanti dell’anno. Il ‘World Stars Football Match Mc’ è un appuntamento che si tiene a Monte Carlo, dove campioni del mondo della Formula 1 e dello sport in generale scendono in campo per raccogliere fondi da destinare ai bambini bisognosi nel mondo.

La ‘Star Team for the Children’, è l’associazione che organizza l’evento e che fa capo al Principe di Monaco. Quest’anno festeggerà anche i suoi 30 anni dalla fondazione nel 1992, e dunque l’evento assume un’importanza ancora più rilevante. L’associazione nel corso del tempo non ha organizzato soltanto partite di calcio, ma anche gare di sci e di kart, tornei di golf, il tutto a scopo benefico.

Francesco Totti in campo per i bambini bisognosi a Monte Carlo

Ogni anno questo particolare evento si tiene a ridosso di quello che è un altro evento sportivo, molto importante nel mondo dei motori, ovvero il Gran Premio di Monaco di Formula 1 che andrà in scena quest’anno tra il 26 ed il 29 maggio. La partita organizzata da ‘Star Team for the Children’, invece, sarà giocata il 24 maggio alle ore 19 allo Stadio Louis II del Principato di Monaco.

Tra coloro che prenderanno parte alla partita, come detto, anche l’ex capitano della Roma Francesco Totti: “Sono orgoglioso di poter far parte di questo team e di questo evento benefico. Da sempre cerco di adoperarmi affinché il calcio e lo sport possano aiutare i bambini e le nuove generazioni in tutto il mondo“, ha spiegato l’ex giocatore della nazionale. Appuntamento, dunque, al 24 maggio con i campioni dello Sport insieme per i più piccoli.