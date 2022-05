Juventus, caccia al post-Chiellini: le richieste di Allegri

La Juventus riflette in vista della prossima sessione del mercato: con la partenza di Chellini servirà un nuovo difensore. I nomi seguiti.

Si preannuncia quanto mai intensa la prossima sessione di mercato della Juventus. A breve, ad esempio, la dirigenza incontrerà l’agente Rafaela Pimenta per parlare di Paul Pogba e verificare se esistono le condizioni per riportarlo a Torino: il francese, reduce diverse stagioni deludenti al Manchester United, si è detto disponibile a fare rientro in Italia ma l’accordo tra le parti resta ancora lontano.

Il motivo è da ricercare nel fatto che quella bianconera, al momento, risulta essere l’offerta più bassa tra quelle pervenute al centrocampista: 7 milioni più bonus. Il PSG, dal canto suo, si è invece detto disponibile a metterne sul piatto oltre 10. La trattativa, stando così le cose ed in assenza di rinunce economiche da parte del calciatore, appare complicata. Ecco perché il club, al tempo stesso, sta continuando a lavorare anche sul fronte Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo, autore di 10 gol e 12 assist in 45 apparizioni complessive, sta per chiudere la propria esperienza alla Lazio e già da qualche giorno ha iniziato a guardarsi intorno. Ingaggiarlo non si preannuncia facile, visto che i biancocelesti continuano a chiedere oltre 60 milioni, ma la Juventus un tentativo lo farà di certo. E non finisce qua, perché l’addio di Giorgio Chiellini renderà necessari diversi colpi anche nel reparto difensivo.

Juventus, Allegri ha individuato i successori di Chiellini

Il capitano, come noto, stasera disputerà la sua ultima gara in bianconero all’Allianz Stadium e al termine del campionato si trasferirà in MLS. Una perdita pesante per Massimiliano Allegri il quale, per sostituirlo, ha pensato a due elementi: si tratta di Nikola Milenkovic della Fiorentina e Benoit Badiashile attualmente in forza al Monaco.

Nomi che, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, intrigano molto il tecnico bianconero. Il primo, in particolare, ha il contratto in scadenza nel 2023 e fin qui le parti non sono riuscite a trovare un accordo per estenderne la durata: possibile, quindi, che il divorzio vada in scena già questa estate. Il secondo, invece, è legato ai monegaschi fino al 2024 ed ha una valutazione di circa 28 milioni.