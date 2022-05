Inter, che sorpresa: l’ufficialità fa esultare Marotta e Inzaghi

L’Inter terminerà domenica il proprio campionato a San Siro. I nerazzurri, impegnati nella lotta scudetto, ospiteranno la Sampdoria.

Mancano novanta minuti al termine della stagione e la Serie A è ancora in forte bilico. Dallo scudetto fino alla lotta salvezza, sono tante le squadre che non conoscono il proprio futuro. In particolare domenica Milan e Inter si contenderanno il titolo con i rossoneri che hanno la grande chance di scucire dal petto lo scudetto ai ‘cugini’: alla squadra di Pioli basta un pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo mentre l’Inter deve necessariamente vincere contro la Sampdoria.

Una stagione comunque positiva per il club nerazzurro. Inzaghi, alla sua prima annata a Milano, ha vinto due trofei come Coppa Italia e Supercoppa italiana, ha raggiunto gli Ottavi di finale di Champions League e si contenderà lo scudetto fino all’ultima giornata. A San Siro domenica arriverà una Sampdoria già salva e soddisfatta dopo un’annata, che, dopo momenti difficili, ha regalato un bel finale ai blucerchiati.

La squadra di Giampaolo ha giocato poco fa nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A. La Samp ha battuto con un netto 4 a 1 la Fiorentina ed ha festeggiato l’ultima gara davanti ai propri tifosi. A segno Ferrari e Quagliarella nel primo tempo mentre nel secondo parziale hanno completato l’opera Thorsby e Sabiri in un match dove la squadra di Italiano non è proprio entrata in partita.

Inter, Colley salterà l’ultima con i nerazzurri

Curioso episodio al termine del match, a pochi secondi dal termine. I padroni di casa hanno terminato la gara in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Omar Colley, pilastro della difesa ligure. Il giocatore è stato espulso per proteste esagerate con l’arbitro che l’ha punito con l’espulsione diretta.

A causa di questo rosso Colley salterà l’ultima giornata di campionato, la sfida contro l’Inter a San Siro. Importante perdita per la squadra blucerchiata, che, sarà una delle due squadre a decidere le sorti dello scudetto (insieme al Sassuolo impegnato contro il Milan).