Inter, l’addio sempre più vicino? Spunta l’indizio sui social

Un indizio che potrebbe essere un chiaro segnale. Uno dei giocatori dell’Inter si prepara all’addio? Spunta un video sui social.

L’Inter prepara la prossima stagione, e con essa anche quelle che saranno le cessioni che daranno modo alla dirigenza anche di riscrivere almeno parzialmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tutto, ovviamente, passerà anche dall’epilogo della stagione, con lo Scudetto che resta in bilico tra i nerazzurri ed il Milan di Stefano Pioli.

Alcuni nomi sono in bilico, e la loro permanenza in quel di Milano è incerta. La dirigenza ha chiaro anche l’obiettivo di badare ai conti, e magari rinunciare anche a quei giocatori che rappresentano in termini di contratto un esborso economico da non poter più sostenere. Ecco perchè si parla anche di alcune cessioni illustri, e che dovrebbero materializzarsi da qui alla prossime settimane.

Vidal, spunta l’indizio social: vicino l’addio all’Inter?

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano nel corso della prossima sessione di calciomercato c’è senza dubbio Arturo Vidal. Un contratto importante, quello dei cileno, al quale la società rinuncerebbe volentieri proprio per cercare di far quadrare i conti il più possibile. Tra le soluzioni in piedi per il futuro del centrocampista c’è anche la possibilità di un ritorno in Sud America.

C’è un indizio social, in tal senso, che potrebbe rappresentare un segnale chiaro per il futuro. Il Flamengo, infatti, è una delle squadre accostate al giocatore in queste settimane. Vero è che, proprio recentemente, si è parlato di un rallentamento nella trattativa proprio a causa dei termini economici dell’approdo del giocatore in terra brasiliana.

Eppure, ecco l’indizio: in un video pubblicato dal giocatore, si vede la compagna Sonia Isaza proprio con la maglia rossonera del Flamengo. Un caso? Anche tra i tifosi c’è chi sostiene che questo sia un chiaro segnale, una sorta di ‘spoiler’ su quello che sarà il futuro del giocatore cileno.