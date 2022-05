Tracollo Fiorentina, la Sampdoria travolge i viola: 4-1 e Europa rimandata

Tante reti ed emozioni nel posticipo di Serie A tra la Sampdoria e la Fiorentina. Il club blucerchiato chiude con una vittoria al Ferraris.

Il posticipo pomeridiano della trentasettesima giornata di Serie A ha visto al Ferraris il match tra Sampdoria e Fiorentina. I liguri, salvi dopo i risultati di ieri, hanno giocato con tranquillità ed hanno dominato con un secco 3 a 0 sulla Fiorentina. La squadra di Italiano colleziona la quinta sconfitta in sei gare, risultato che complica e non poco la lotta per la qualificazione all’Europa League.

I viola partono molto nervosi e sono in difficoltà sulle avanzate blucerchiate. Il primo gol arriva da una punizione di Candreva e Ferrari di petto insacca con tranquillità. La difesa del club gigliato è in netta difficoltà ed alla mezz’ora c’è il raddoppio del club ligure. Giampaolo schiera l’eterno Quagliarella al posto di Caputo e l’attaccante ripaga con una prodezza, un cucchiaio che coglie impreparato Terracciano.

Nella ripresa le due squadre fanno diversi cambi, ma la situazione non cambia. La Fiorentina fatica a creare con Cabral prima e Piatek poi evanescenti, al 70’ è ancora Candreva a firmare il secondo assist della serata ed a regalare a Thorsby il tris della Sampdoria.

Sampdoria-Fiorentina, reti anche nel finale

Match a senso unico con la Fiorentina letteralmente sotto shock. C’è spazio anche per il poker di Sabiri, abile a chiudere con una prodezza. L’ex Brescia è tra i migliori in campo e con Giampaolo è definitivamente esploso. Nel finale il tecnico dà spazio ai giovani e schiera anche il secondo portiere Ravaglia.

Nel finale l’argentino Nico Gonzalez spiazza dal dischetto il portiere blucerchiato e realizza il gol della bandiera. La Samp chiude il match in 10 per l’espulsione per proteste di Colley. Finisce il match con il risultato di 4 a 1.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 69*, Lazio 62*, Roma 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.

*una partita in meno