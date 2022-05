“L’Inter ha una mancanza”: lotta scudetto, che bordata a Inzaghi

Manca solo una giornata alla fine del campionato e il Milan non ha ancora vinto lo scudetto: arriva una bordata per l’Inter di Inzaghi

L’Inter ha vinto in casa del Cagliari e prolungato fino alla fine la lotta scudetto, com’è giusto che sia per ciò che si è visto in questo campionato. Era dalla stagione 2009/10 che non succedeva in Italia una cosa del genere. I nerazzurri, in questa stagione, hanno vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana, e sono tornati agli ottavi di Champions League dopo più di dieci anni.

Lo scudetto, però, è molto vicino alla sponda rossonera di Milano. Pioli ha compiuto un lavoro grandioso, lavorando spalla a spalla con squadra, club e tifosi per un sogno comune, resistendo ai momenti più complicati. E a Reggio Emilia potrebbe essere concretizzato il sogno dell’allenatore di vincere il suo primo scudetto. Arriva, comunque, una sentenza per l’Inter dal sapore inappellabile per ciò che si è visto in questa stagione.

Inter, Sconcerti chiaro: “Manca Conte”

Sulle colonne del Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della lotta scudetto che ha coinvolto Inter e Milan. “Ai nerazzurri manca Conte e il suo pragmatismo. Mancano quei sette punti che in questo momento sono decisivi. La squadra ha giocato bene, ma quei punti non sarebbero stati persi col pragmatismo di Conte”. Una frecciata non da poco per Simone Inzaghi, autore di una buonissima stagione considerando le premesse iniziali.

La scorsa estate, infatti, l’Inter aveva comunque ceduto dei pezzi importanti come Lukaku e Hakimi e perso Eriksen. E gli investimenti successivi hanno guardato più al bilancio che al lato tecnico, ma hanno comunque dato un contributo buono per la stagione di Inzaghi.