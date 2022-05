“Non è stato facile”: Donnarumma, la rivelazione è stato un segnale per il PSG

Dopo esser stato premiato come miglior portiere dell’anno in Francia, Donnarumma ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

La prima stagione in Francia di Gianluigi Donnarumma ha vissuto diversi alti e bassi. L’estremo difensore del PSG e della Nazionale italiana ha vinto il campionato francese, ma è stato tra i protagonisti in negativo nell’eliminazione di Champions League, arrivata nel doppio confronto con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Gigio ha vissuto con difficoltà il dualismo con il più esperto Keylor Navas ed è inceppato in alcune prestazioni abbastanza sottotono. Nonostante ciò il calciatore di Castellammare di Stabia è stato premiato nelle ultime ore con il premio di miglior portiere della Ligue 1. Una scelta che ha destato scalpore e soprattutto qualche polemica via social.

Nel corso della premiazione il calciatore italiano ha commentato la stagione appena conclusa ed ha rilasciato parole che fanno pensare senza dubbio ad una permanenza in Francia: “E’ stata la mia prima stagione qui e non è stato facile per me, ma sono felice di ricevere questo premio”.

Psg, le parole di Donnarumma sul suo futuro

Negli ultimi giorni Donnarumma aveva lanciato un vero e proprio avviso alla società, chiedendo di trovare una soluzione a questo eterno dualismo con Navas. Toni differenti nelle ultime ore con il giocatore che ha concluso lanciando un messaggio che fa sognare i tifosi del club transalpino: “Questo è il mio primo trofeo ma spero di vincerne tanti altri”.

Parole che fanno pensare quindi ad una permanenza ed i rumors di mercato delle ultime settimane, riguardo il portiere, che vengono definitivamente accantonati. Nell’ultima stagione Gigio ha collezionato ‘solo’ 23 presenze in tutte le competizioni ufficiali.