“E’ un furto”: Donnarumma nel caos totale, i tifosi sono furiosi

Il portiere azzurro Donnarumma ha partecipato questa sera alla premiazione per i migliori giocatori in Ligue 1. Tante polemiche sui social.

Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha vissuto un’annata particolare. Arrivato come uno dei colpi della faraonica campagna acquisti estiva ‘Gigio’ ha sofferto l’alternanza con Keylor Navas ed è stato protagonisti di alcuni decisivi errori.

I tifosi del Psg, in particolare, ricordano amaramente l’errore sul gol di Karim Benzema negli Ottavi di Champions League contro il Real Madrid, rete che è costata l’eliminazione alla società di Al Khelaifi. Quella e non solo, con il calciatore, che ha collezionato prestazioni deludenti anche in campionato ed è stato imperfetto anche nella sfida valida per i Playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord.

Si è tenuta oggi la premiazione dei migliori giocatori in Ligue1, competizione che ha visto anche l’ex Milan tra i protagonisti. In questa stagione Pochettino ha utilizzato Donnarumma alternandolo spesso e l’azzurro ha collezionato solo 17 presenze in campionato. Nonostante ciò Donnarumma è stato premiato questa sera come miglior portiere della Ligue 1.

Psg, critiche per la decisione su Donnarumma

Questa scelta ha letteralmente mandato su tutte le furie i tifosi, che, non hanno gradito la decisione riguardo questa premiazione. Sui social c’è chi ha gridato allo scandalo e chi addirittura ha parlato di furto. Il grande favorito, secondo le ultime indicazioni in Francia, era l’ex Fiorentina Lafont, ma alla fine è stato il portiere azzurro a spuntarla.

La prima stagione di Donnarumma in Francia non ha rispettato le aspettative, ma il giocatore ha dichiarato recentemente di voler restare in Francia e di provare a migliorare in vista del prossimo anno.