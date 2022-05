Non c’è pace per Donnarumma: la sua sventura ricade sull’Italia

Le sventure non sembrano finire per Gianluigi Donnarumma e potrebbero colpire anche l’Italia di Mancini

Sembra maledetta la prima stagione di Gianluigi Donnarumma in Ligue 1. Con la maglia del PSG ha vinto il premio di miglior portiere del campionato. Una decisione che ha generato diverse discussioni. Per il dualismo con Keylor Navas, ma anche per le prestazioni poco esaltanti del portiere italiano. Aveva lasciato il Milan che oggi è vicino a vincere lo scudetto, e dalla prossima stagione dovrà rilanciarsi se vorrà tornare a essere il migliore del mondo come all’Europeo.

“Non è stato facile per me“, è stato il pensiero di Donnarumma riguardo al suo primo anno in Francia, quando ha ricevuto il premio di miglior portiere. Resta ancora l’ultima partita per il PSG da affrontare, contro il Metz al Parco dei Principi. Uno stadio che questa stagione è stato croce e delizia: da ricordare soprattutto la contestazione ai giocatori post delusione col Real Madrid.

PSG e Italia, infortunio per Donnarumma

Hadrien Grenier, giornalista francese di Canal Supporters, su Twitter ha riportato che Gianluigi Donnarumma ha subito un infortunio: “Il portiere si è infortunato alla mano, precisamente al palmo. Gli esami verranno sostenuti al suo ritorno da Doha, per decidere se potrà partecipare agli allenamenti”. Non c’è pace, dunque, per il portiere che al PSG sembra stia vivendo una sventura dopo l’altra. Infatti, sembrano lontanissimi i tempi in cui faceva faville con la maglia della Nazionale italiana. Ma non è passato nemmeno un anno da quando è stato nominato miglior giocatore di Euro 2020, risultando decisivo nella vittoria finale.

Al PSG le cose non stanno così, e l’infortunio prima dell’ultima partita ne è l’ennesima conferma: chissà se dall’anno prossimo le cose cambieranno. Intanto, c’è la Finalissima del 1° giugno tra Italia e Argentina da considerare. Questa sventura potrebbe ricadere su Roberto Mancini per la partita di Wembley.