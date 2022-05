Milan, definito il piano cessioni: quattro addii, c’è anche una sorpresa

Le cessioni del Milan potrebbe finanziare, almeno parzialmente, il prossimo mercato. Di fatto, i rossoneri potrebbe far cassa risparmiando soprattutto sul monte ingaggi con in programma quattro addii nei prossimi mesi

Come cambierà il Milan in vista della prossima stagione? Scudetto da conquistare nell’ultima giornata di campionato, poi spazio ai piani mercato e del futuro. Dopo Kessiè e Romagnoli, i rossoneri potrebbero dire addio anche a Ibrahimovic. Di fatto, difficilmente l’attaccante svedese resterà a Milano anche nel corso della prossima stagione.

7 milioni l’attuale ingaggio di Ibrahimovic, il Milan non presenterà alcun tipo di offerta al ribasso. Come noto, i rossoneri proveranno l’assalto su Origi, il quale rappresenterà il nuovo centravanti del futuro in casa rossonera. Via Kessiè, Ibra e Romangnoli, per un risparmio da circa 14 milioni di euro netti sul monte ingaggi.

Non solo, il Milan potrebbe aprire anche all’addio di Rebic. L’attaccante croato, dopo una stagione altalenante e non da protagonista, potrebbe decidere di guardarsi intorno e valutare nuove proposte e nuovi possibili scenari. 20 milioni la valutazione fatta dal Milan per l’ex Fiorentina.

Cessioni Milan, anche Diaz verso l’addio

Difficilmente il Milan deciderà di riscattare Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo farà ritorno al Real Madrid. Sarà questa l’autentica sorpresa del mercato in uscita del Milan in vista dell’estate. L’ex City non farà parte del Milan del futuro dopo una stagione leggermente altalenante.

Con i soldi risparmiati per il mancato riscatto di Diaz, il Milan potrebbe concentrare le sue risorse economiche sul sostituto di Kessiè o su un nuovo trequartista. Indice puntato su Renato Sanches del Lille (valutato 30 milioni di euro). Attenzione, però, anche alle ultime indiscrezioni su De Paul.