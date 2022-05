“Spero che…”: Milan, Pioli esce allo scoperto. Annuncio su Ibrahimovic

Milan, contro l’Atalanta possono arrivare punti importanti. Pioli in conferenza fa un annuncio anche sul futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan di Stefano Pioli prosegue senza sosta il lavoro per la gara contro l’Atalanta in programma domani. Il match mette in palio punti importantissimi per entrambe le formazioni: ai rossoneri servono quattro punti nelle prossime due gare per centrare lo scudetto. Stesso discorso per la Dea che è alla caccia di un posto in Europa.

Alla vigilia della gara l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato il match in conferenza stampa. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni del mister rossonero durante l’incontro con la stampa. “Abbiamo superato tappe difficile – ha esordito -. Contro la Lazio sarà altrettanto difficile. Sono sicuro che l’Atalanta ci costringerà a giocare il miglior calcio possibile. Lo stadio ci darà carica ed energia. Ho visto la squadra attenta e serena negli ultimi giorni”.

Milan, Pioli in conferenza stampa

E prosegue: “Non credo che domani chiuderemo il cerchio. E’ vero, ci sono tre punti a disposizione, ma non dovremo cambiare mentalità. Scudetto? Non dobbiamo pensare troppo oltre. Servirà concentrazione sulla gara, poi vedremo cosa succederà. I miei giocatori sono concentrati e motivati come me, ne sono sicuro.

Annuncio su Ibrahimovic

E sul futuro di Zlatan Ibrahimovic afferma: “Last dance a San Siro domani? Io mi auguro che non sia così- Zlatan è un campione con la C maiuscola – aggiunge -. Nei suoi confronti provo una stima smisurata. Mi auguro che domani non sia l’ultima a San Siro, ma quello che è meglio per il suo futuro lo sa lui”.

Lo svedese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Nell’ultima stagione i problemi fisici l’hanno costretto a giocare con il contagocce, ma a proposito del suo futuro non è ancora detta l’ultima parola.