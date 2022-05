Non solo Kessié: occhio Milan, addio a sorpresa per Maldini e Pioli

Il Milan di Stefano Pioli è molto vicino alla conquista del titolo. Ciò nonostante si lavora al calciomercato in entrata ed uscita.

Le prossime due giornate di campionato saranno decisive per il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero ha il destino nelle proprie mani e con 4 punti può diventare ufficialmente campione d’Italia. Numeri straordinari per una squadra rivelazione in questa stagione e la società già lavora in vista del futuro.

Paolo Maldini e tutta la dirigenza rossonera sono al lavoro sia nel mercato in entrata che in uscita e l’obiettivo è garantire una rosa competitiva al tecnico in vista della prossima stagione. Il Milan ha già perso una pedina importante come Frank Kessie: l’ivoriano non rinnoverà il contratto in scadenza e probabilmente si accaserà al Barcellona di Xavi.

Vistro l’addio di Kessie c’è molta curiosità sul futuro del giocatore di proprietà rossonera Tommaso Pobega. Il centrocampista ha realizzato un grande girone di andata ed un piccolo calo di prestazioni in questa fase finale di stagione. Ciò nonostante a Torino sono molti soddisfatti del suo rendimento.

Torino, tanto interesse per il ritorno di Pobega dal Milan

Juric stravede per lui e come riporta il Corriere di Torino il club granata farà un tentativo per provare a riportare il giocatore alla corte del tecnico croato. Il classe 1999 ha collezionato 4 reti in 31 presenze di campionato.

In tanti pensavano che il Milan potesse puntare su Pobega per rinforzare un reparto ‘povero’ di alternative ma le ultime indicazioni fanno pensare ad una possibile quanto sorprendente partenza. Juric più volte ha sottolineato di non essere soddisfatto dello status di giocatore in prestito di Pobega e la società granata vuole provare ad accontentare il suo tecnico.