PSG nel mirino, la frecciata gela Donnarumma e compagni

In casa Psg tiene banco il mercato e si parla in particolare del futuro di uno dei suoi giocatori principali.

Il Psg ha vinto la Ligue1 quest’anno ma non ha mantenuto le aspettative e l’eliminazione in Champions League brucia ancora. Il club francese è pronto ad un’altra estate da protagonista e la società, in primo luogo, vuole conoscere il futuro di Kylian Mbappe. il giocatore, premiato nelle ultime ore come miglior giocatore della Ligue1, è in scadenza di contratto ed il suo futuro è ancora in bilico.

In questo momento le due ipotesi più probabili per il futuro di Mbappe sono il rinnovo di contratto con il Psg e soprattutto il possibile trasferimento al Real Madrid, club più vicino alla stella transalpina. Nelle ultime ore è arrivata una pesante frecciata al giocatore francese.

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato ai microfoni di Radio Catalunya, trattando di tanti temi e parlando anche del giovane campione. Ecco le sue dichiarazioni: “Mbappè ci ha chiesto 40-50 milioni di euro e noi non possiamo permetterci queste cifre. Chiedi questi soldi e poi magari non vinci la Champions, sarebbe un’offesa per i nostri giovani talenti”.

Non solo Mbappe e Psg, Laporte parla anche di mercato

La situazione economica del Barcellona non è delle migliori e Laporta ha fatto il punto sulla situazione chiarendo le ambizioni societarie e gli obiettivi futuri: “Lewandowski? Non rispondo nel dettaglio, veniamo da una situazione economica difficile ma vogliamo migliorare la squadra”.

Il presidente blaugrana ha poi glissato con parole relative a Gaya e Soler: “Ho parlato di altre questioni con il presidente del Valencia, non posso parlare del contenuto e dobbiamo mantenere discrezione”.