Mbappé tiene tutti col fiato sospeso: l’annuncio spiazza i tifosi

Fiato sospeso per quella che sarà una decisione storica: annuncio sul futuro di Kylian Mbappé, l’asso del Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé sta disputando l’ennesima stagione strepitosa con la maglia del Paris Saint-Germain. Nelle due partite più importanti della stagione, quelle con il Real Madrid, è stato il migliore della sua squadra. Dai suoi piedi sono arrivati i due gol dei parigini, uno in casa e l’altro al Bernabeu. Reti che però non hanno impedito la sconfitta della squadra di Mauricio Pochettino, fischiata pochi giorni dopo durante il match col Bordeaux a Parigi. Tutti fischiati, tranne Mbappé, vero e proprio idolo della tifoseria.

Il PSG, intanto, può aspirare ‘solo’ alla vittoria della Ligue 1. Troppo poco per una squadra popolata da campioni assoluti, che insegue la Champions League da diversi anni. A fine anno cambierà la guida tecnica, con Pochettino destinato ad andar via. E un altro che potrebbe lasciare è proprio Mbappé. Da mesi, infatti, si parla di un suo possibile approdo al Real Madrid. Con Karim Benzema che sarebbe ben felice di accoglierlo al suo fianco. Il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’ che spaccano le porte avversarie insieme.

PSG-Real, c’è attesa per la decisione di Mbappé

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, PSG e Real Madrid sono in attesa di capire quale sarà la decisione definitiva di Mbappé. L’asso francese, infatti, non ha ancora fatto chiarezza su quale sarà il suo futuro e su dove continuerà la sua carriera. Parigi e Madrid sono le due uniche opzioni: sta al giocatore, dunque, capire se vorrà continuare in Ligue 1 o approdare nel club più importante e vincente della storia del calcio.

Forse la partita di questa sera, che ha visto il Real Madrid trionfare in casa del Chelsea 1-3 grazie alla tripletta di Benzema, potrebbe aiutare Mbappé. Incredibile, infatti, che un calciatore della sua portata non abbia ancora vinto la Champions League e il Pallone d’Oro, nonostante abbia portato a casa un Mondiale da assoluto protagonista.