PSG-Juventus, tifosi a bocca aperta: c’è l’operazione a sorpresa

La stagione in casa Juventus è ormai conclusa. La dirigenza bianconera è ormai già attenta per lavorare sul mercato per il futuro.

Ultimi giorni di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha impattato 2 a 2 in casa con la Lazio ed è ormai pronto a ripartire con un vero e proprio nuovo ciclo. Chiellini e Dybala diranno addio a fine stagione e la società sembra pronta a fare una vera e propria rivoluzione.

Il club bianconero valuta diverse opzioni ed il reparto che potrebbe essere più ritoccato è il centrocampo. Il sogno della società e di Allegri è il ritorno a Torino di Paul Pogba, stella francese che ha mosso i primi passi in carriera proprio alla Juventus. In queste ore c’è stato un contatto con gli agenti, ma la Juve studia anche opzioni alternative (o aggiuntive).

Il club bianconero è a caccia di due centrocampisti e la Juve valuta un altro grande nome. Secondo quanto riporta Sportitalia la formazione torinese lavora al profilo di Leandro Paredes, calciatore del Psg e della Nazionale argentina. Con Paredes e Pogba Allegri avrebbe cosi a disposizione un centrocampo molto tecnico e di gran profilo internazionale.

Juventus, pronto uno scambio per accontentare il Psg

Per arrivare al giocatore sudamericano la squadra bianconera non offrirebbe cash ma bensi un interessante scambio di mercato. Si discute infatti sulla base di un possibile scambio tra Paredes e Moise Kean, attaccante della Juventus ma non priorità per il futuro.

Kean ha già giocato nel Psg in passato, nella stagione 2020-2021- Proprio nel club transalpino Moise ha disputato la stagione più fruttuosa della sua carriera, collezionando ben 17 reti in 41 presenze stagionali. Un buon battino che a Parigi non hanno dimenticato e Kean potrebbe essere l’attaccante ideale per far rifiatare le stelle in attacco dei francesi.