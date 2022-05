Lazio, arriva il primo colpo dell’estate: Sarri esulta, è fatta

La Lazio sta per mettere a segno il primo colpo di mercato dopo aver guadagnato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Europa League

All’Allianz Stadium, la Lazio ha raggiunto la qualificazione per la prossima Europa League. I biancocelesti ora possono mettere la firma anche sul quinto posto nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Maurizio Sarri ha bisogno ancora di un punto contro l’Hellas Verona per sottrarre ai cugini della Roma di sottrarre la quinta posizione.

La società del presidente Claudio Lotito ha fallito per il secondo anno consecutivo la qualificazione per la Champions League. I capitolini però non vogliono perdere tempo e sono già pronti a chiudere la prima operazione di calciomercato per assecondare i desideri di Sarri.

Lazio, primo colpo vicino: dallo Shakhtar in arrivo Marcos Antonio, operazione da 10 milioni di euro

La Lazio è vicina a compiere un colpo di mercato importante. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i biancocelesti del presidente Claudio Lotito stanno per chiudere la prima operazione per il reparto di centrocampo.

La formazione capitolina è molto vicina ad ingaggiare Marcos Antonio dallo Shakhtar Donetsk. I biancocelesti possono strappare il giovane classe 2000 brasiliano alla squadra ucraina allenata da Roberto De Zerbi per una cifra che si aggira intorno ai dieci milioni di euro complessivi: 8 riguardano la parte fissa mentre altri due sono legati ai bonus.

Con la guerra, il campionato in Ucraina non è ancora ricominciato e si profila una diaspora dei calciatori più illustri presenti nel campionato locale. Tra questi, anche il classe 2000 che si è messo in evidenza con lo Shakhtar ormai da un paio di stagioni avendo avuto a disposizione pure le vetrine di Champions League ed Europa League per mettersi in evidenza. Marcos Antonio sostituirà Lucas Leiva, in scadenza di contratto e prossimo all’addio.