“Non lo faremo”: Chelsea, l’annuncio è una brutta notizia per Lukaku

Brutte notizie per il centravanti del Chelsea, Romelu Lukaku, e non solo: le parole di Thomas Tuchel

Il Chelsea di Romelu Lukaku ha avuto una stagione travagliata, terminata con la qualificazione in Champions League grazie alla sconfitta dell’Arsenal. I Gunners, infatti, hanno perso contro il Newcastle una partita probabilmente decisiva, che permetterà oltre al Chelsea, anche al Tottenham di qualificarsi nella Coppa più prestigiosa. E poi c’è la questione della proprietà, con Roman Abramovich costretto a vendere il club.

Per un certo periodo di tempo, infatti, il Chelsea non sapeva nemmeno se avesse potuto fare mercato. Poi ci sono stati dei cambiamenti e continuano a esserci, e l’unica certezza al momento sembra essere Thomas Tuchel alla guida della squadra. Lo stesso allenatore dei Blues ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di oggi, spiegando quali saranno i piani del club. E potrebbero essere particolarmente ‘dolorosi’ per i tifosi.

Chelsea, Tuchel e l’annuncio sul mercato

Tuchel ha dichiarato: “Perderemo diversi giocatori e si attuerà una ricostruzione. Squadra? Non verrà migliorata”. Gallagher e Broja torneranno e saranno valutati nella preparazione estiva”. L’attaccante albanese, tra l’altro, è nel mirino del Napoli e potrebbe anche fare concorrenza a Romelu Lukaku, alle prese con una stagione difficilissima. Il centravanti non si è mai imposto come titolarissimo. Poi l’allenatore tedesco ha continuato: “La mia promessa è che sarò ancora l’allenatore del Chelsea, se me lo permetteranno”.

Insomma, il Chelsea sembra un cantiere aperto e dopo i tanti successi degli ultimi anni con Tuchel alla guida, diversi giocatori potrebbero andar via. Quelli certi sono Rudiger e Christensen, in attesa di capire cosa succederà con Azpilicueta e Marcos Alonso.