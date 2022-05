Roma-Feyenoord, è ufficiale: che sorpresa per i tifosi

La Roma rivolge un’altra iniziativa in favore dei suoi tifosi più fedeli in vista della finale di Conference League con il Feyenoord

L’Uefa comincia questa sera con l’assegnazione dei trofei internazionali. Il match tra Eintracht Francoforte e Glasgow Rangers rappresenta soltanto il primo dei tre appuntamenti in giro per l’Europa. Molto interessata al discorso pure la Roma di José Mourinho che può portare a casa la prima Conference League.

Nella nuova competizione, i giallorossi fra una settimana sfideranno a Tirana gli olandesi del Feyenoord. Le due squadre sono state grandissime protagoniste della manifestazione e ora andranno a caccia del titolo. Non tantissimi però i posti a disposizione per i tifosi nel piccolo impianto albanese. La Roma già nelle scorse settimane ha fatto sapere di ospitare i tifosi presenti nella clamorosa sconfitta per 6-1 contro il Bodo Glimt, ora la società giallorossa ha aperto ad una nuova iniziativa.

Roma, finale di Conference League: maxi schermo all’Olimpico per vedere la partita

Giallorossi vicini ai suoi tifosi ad una settimana dalla finale di Conference League che vedrà la formazione di José Mourinho impegnata con il Feyenoord. La compagine capitolina tornerà in campo in una finale europea a distanza di 31 anni dall’ultima volta (Coppa Uefa persa contro l’Inter).

La società per l’occasione permetterà ai suoi tifosi di riempire lo stadio Olimpico ed assistere al match. Per farlo metterà in vendita dei biglietti (gli abbonati avranno la prelazione). Il club si adopererà per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Inoltre, nel comunicato in cui il club capitolino ha annunciato l’iniziativa è stato inoltre specificato che parte dell’incasso ricavato sarà devoluto al progetto “Superiamo gli ostacoli”. Progetto promosso dalla Roma in favore dei tifosi affetti da disabilità. Sarà l’unico evento cittadino per seguire la sfida in maniera collettiva.