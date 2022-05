Inter, Marotta ha un piano per blindare il top: accordo fino al 2027

L’Inter deve stare bene attenta alle big di Premier League che puntano uno dei suoi calciatori più importanti nella rosa di Inzaghi.

Che ne sarà del futuro dei nerazzurri? Indubbiamente il posizionamento da prima o seconda classificata può condizionare l’appeal della squadra, ma la sua ripresa e ritorno tra le “big” è così evidente, che se anche il Milan dovesse agguantare lo scudetto, non ci sarebbero grossi danni. Per il club, invece, qualcosa cambia e cambia a livello economico.

La vittoria dello scudetto genera degli ingressi importanti alla squadra campione d’Italia, che permettono di modificare le proprie scelte di mercato sia per quanto riguarda le entrate che le cessioni. Indubbiamente diversi giocatori dell’Inter fanno gola alle big e potrebbe essere complicato trattenerli tutti.

A tal proposito bisognerà stare molto attenti all’evoluzione del futuro di Milan Skriniar, centrale slovacco di 27 anni.

Inter, tre big di Premier su Skriniar: Marotta vuole blindarlo

Secondo le informazioni riferite da ‘La Gazzetta dello Sport’, Skriniar interesserebbe a Manchester United, Chelsea e Tottenham, che sarebbero disposte a farsi avanti a suon di quattrini per il centrale nerazzurro. Resistere al richiamo di un’avventura in Inghilterra è complicato ed è per questo che Marotta già ha in mente un piano per rinnovare quanto prima il contratto dello slovacco.

L’attuale scadenza è fissata al 2023 e ciò rende decisamente labile il legame. Considerato che Skriniar è molto legato all’Inter e non ha mai manifestato il desiderio di cambiare squadra, è probabile che sia ben disposto alla contrattazione. L’idea sarebbe quella di offrirgli un prolungamento fino al 2027. Per ciò che concerne l’ingaggio potrebbe esserci un upgrade da 3,5 milioni di euro attuali a 4,5 milioni di euro più bonus con uno stipendio a scalare negli anni fino a toccare quota 5 milioni di euro totali.