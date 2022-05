Calciomercato Sassuolo, c’è il primo addio dell’estate: adesso è ufficiale

Primo addio per il calciomercato estivo in casa Sassuolo, comunicato ufficiale da parte del club

Il Sassuolo terminerà il campionato al Mapei Stadium contro il Milan. I rossoneri hanno la possibilità di vincere lo scudetto conquistando almeno un punto, su un campo storicamente molto complicato. L’Inter ha bisogno di una sconfitta dei ‘cugini’ e della vittoria contro la Sampdoria, per vincere il campionato. Intreccio complicato, molto dipenderà dalla prestazione del Sassuolo, che dalla prossima estate potrebbe privarsi dei suoi pezzi pregiati.

Almeno qualche cessione è prevista in casa Sassuolo, soprattutto nel reparto offensivo. Giocatori come Scamacca, Raspadori e Berardi hanno attirato gli occhi dei maggiori club italiani ed europei. E soprattutto quest’ultimo potrebbe lasciare i neroverdi e approdare in un grande club che gioca la Champions League. Intanto, è arrivato il primo addio da parte di una bandiera del club.

Sassuolo, addio alla storica bandiera Magnanelli

A dire addio al Sassuolo è Francesco Magnanelli, storico capitano della squadra neroverde che è passato dal giocare la Serie C2 all’Europa League. A dare l’annuncio è stato il club neroverde sui propri profili social: “La partita tra Sassuolo e Milan sarà l’ultima della carriera di Magnanelli, che ha deciso di smettere con il calcio giocato”. Fino a questo momento, il centrocampista ha giocato 520 partite in tutte le competizioni.

Carnevali avrà comunque tanto lavoro da fare per la prossima estate. Il Sassuolo molto probabilmente continuerà con Dionisi, capace di far crescere i giovani della squadra. Ma oltre a Magnanelli, altri sono i giocatori che potrebbero lasciare.