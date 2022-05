Juve-Lazio, che intreccio di mercato: la svolta dalla Premier

Un intreccio di mercato che vede protagoniste Juve e Lazio. Tutto parte dalla Premier League, due nomi caldi.

Che la Juve abbia messo gli occhi su Paul Pogba, non è di certo un mistero. I tifosi bianconeri sono molto affezionati al calciatore francese, soprattutto dopo quando fatto nella sua esperienza in quel di Torino. Ecco perchè sentir parlare di un possibile ritorno di Pogba alla Vecchia Signora sta facendo sognare la piazza, che vedrebbe assolutamente di buon occhio l’operazione in entrata.

Non è semplice, però, mettere le mani sul francese. C’è una concorrenza agguerrita, soprattutto con il Paris Saint Germain che vorrebbe portare il giocatore all’ombra della Tour Eiffel. Tutto, ovviamente, dipenderà anche da quella che è la volontà dello stesso Pogba, che potrebbe essere spinto anche dalla voglia di rimettersi in gioco in un ambiente che ha messo in luce tutte le sue qualità.

Pogba in partenza? Il Manchester United guarda in casa Lazio…

E cosi nelle prossime settimane si capirà quanto la Juve sia disposta a spendere per mettere le mani sul giocatore. Al netto di quelli che potrebbero essere problemi di natura economica, sembra comunque molto probabile la partenza del giocatore. Cosi dovesse essere (sponda Juve o PSG), il Manchester United sta già pensando a come sostituirlo.

Secondo quanto riportato dalla ‘BBC’, infatti, nel mirino dei red devils sarebbe finito Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio è stato individuato come profilo ideale per andare a sostituire Pogba, oltre a Frenkie de Jong del Barcellona. Certo, Lotito non farebbe partire il serbo a cuor leggero: servono 70 milioni per far partire l’operazione, o comunque come base d’asta nel caso in cui bussassero alla porta biancoceleste più squadre.