Allegri ha già deciso il nuovo ruolo di Perisic alla Juve

Perisic alla Juve per trasformare l’attuale assetto tattico in un definitivo 4-3-3. I bianconeri punteranno su un mercato di parametri zero, ma attenzione ai nuovi innesti di qualità e immediata esperienza internazionale

Come confermato dalla “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sembrerebbe essere ormai a un passo dall’accordo definitivo con Perisic. L’esterno croato avrebbe detto sì alla proposta biennale dei bianconeri da 6 milioni di euro a stagione. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma difficilmente l’Inter pareggerà la proposta bianconera.

Perisic alla Juventus nel ruolo di esterno sinistro. Allegri cambierà ruolo al croato, trasformandolo in un attaccante aggiunto con compiti solamente offensivi. Niente 3-5-2: Perisic agirà da esterno offensivo di sinistra nel 4-3-3 o 4-2-3-1.

Il possibile arrivo dell’esterno croato, però, potrebbe coincidere con il mancato riscatto di Morata. L’attaccante spagnolo resterà alla Juventus solamente nel caso in cui l’Atletico Madrid dovesse accettare un’offerta da 15-20 milioni di euro. I bianconeri non si spingeranno oltre.

Perisic alla Juve: spazio al 4-3-3 e la verità su Di Maria

Non solo Perisic, la Juventus sembrerebbe essere a un passo anche da Di Maria. L’esterno argentino, come sottolineato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, avrebbe raggiunto un accordo di massima con i bianconeri. Pronto un contratto di un anno con opzione sul secondo da 7 milioni di euro a stagione.

Di Maria permetterà a Chiesa di recuperare con la dovuta calma e formerà un tridente offensivo completato da Perisic e Vlahovic. Per quel che riguarda Pogba, invece, cresce l’ottimismo per il ritorno del centrocampista francese. La Juventus ha già presentato un’offerta triennale da 7,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus.