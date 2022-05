Salernitana-Udinese, l’annuncio fa gongolare il Cagliari: Nicola gelato

Domenica si saprà quale sarà la terza e ultima retrocessa in Serie B: sfida totale tra Salernitana e Cagliari

Sono giorni caldissimi, e non per le condizioni metereologiche. La Salernitana domenica ha una partita a disposizione che potrebbe decretare la prima, storica, salvezza. Frutto di una seconda parte di campionato strepitosa per gli uomini di Nicola. Servirà vincere contro l’Udinese per condannare il Cagliari, impegnato contro il Venezia. Ma i granata hanno il destino nelle loro mani, anche dopo aver ‘sprecato’ due match point.

I pareggi contro Empoli e Cagliari, appunto, hanno tenuto in vita i sardi fino all’ultima giornata. La Salernitana ha già battuto l’Udinese alla Dacia Arena nel recupero di campionato e vorrà fare il bis. A livello di motivazioni non ci sarebbe partita, ma si sa che il calcio è strano e oggi è arrivato un annuncio che fa gongolare il Cagliari. Mister Nicola dovrà infatti, tenere la tensione altissima e dovrà essere aiutato dal pubblico dell’Arechi.

Salernitana-Udinese, l’annuncio di Molina

Nahuel Molina, esterno dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese TV: “Contro la Salernitana abbiamo l’occasione per riscattare la sconfitta contro lo Spezia. Vogliamo portare l’Udinese il più avanti possibile. Giocare in casa loro sarà difficile, l’ambiente sarà caldo. Loro vogliono vincere, ma lo vogliamo anche noi”. Parole chiare che mettono in evidenza che la squadra di Cioffi non andrà a Salerno per una gita primaverile.

Nicola e la sua squadra dovrà sudarsi la salvezza fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. A prescindere da come finirà, è un grande risultato considerando che la Salernitana sembrava dovesse essere esclusa dal campionato. Poi Iervolino e Sabatini hanno sistemato le cose, dando vita a un grande progetto. Intanto, il Cagliari spera nell’impresa dell’Udinese.