PSG, la decisione ufficiale fa esultare la Juve: Agnelli gongola

È arrivata l’ufficialità per il calciatore: comincia una nuova esperienza professionale? La Juventus è la più attenta di tutte.

Per un argentino che esce, ce n’è uno che entra? Sembra essere proprio questa la strada che sta per intraprendere la Juventus. La società ha praticamente concluso il rapporto con Paulo Dybala, il quale ha avuto modo di salutare il pubblico, in lacrime, durante la partita contro la Lazio e il sipario calerà completamente con l’ultima di campionato, contro la Fiorentina.

Mentre a malincuore il giocatore lascia Torino, potrebbe approdarvi Angel Di Maria. Il 34enne a sua volta ha salutato il PSG ed è pronto per una nuova avventura. Stando ad alcune delle sue ultime dichiarazioni, il piano sarebbe giocare almeno un altro anno in Europa per poi fare ritorno nel campionato argentino.

In attesa di mettere insieme i pezzi del puzzle, è arrivata la prima ufficialità. Il PSG ha condiviso sui social un comunicato, nel quale annuncia la fine del rapporto professionale con l’asso sudamericano.

PSG, adesso è ufficiale: addio Di Maria. Andrà alla Juventus?

“Il Paris Saint-Germain saluta Angel Di Maria e le sue 7 stagioni in maglia rossoblù. L’argentino ha vinto 18 titoli ed è diventato il miglior assistman di tutti i tempi del club”, ha specificato il club nel comunicare il termine del contratto e quindi della permanenza in squadra del giocatore.

Per Di Maria ci sarà comunque un momento di gloria importante. Il PSG, infatti, organizzerà per lui un addio come merita dopo aver rappresentato un’epoca vincente per i francesi. Al sito ufficiale del club il presidente Nasser Al-Khelaifi ha dichiarato: “Di Maria ha sicuramente segnato la storia del club. Sarà ricordato dai tifosi come un giocatore dallo stato d’animo irreprensibile, che ha dimostrato un impegno costante nel difendere i nostri colori. Invito tutta la famiglia Paris Saint-Germain a incontrarsi domani al Parc des Princes per rendergli il tributo che merita”. Ci saranno cori e applausi, poi la Juventus? Le prossime settimane diranno. Il primo passo è stato compiuto.