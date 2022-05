Calciomercato Juve, parla Di Maria: ora l’affare può decollare

Arriva l’annuncio che apre alla Juve e fa sognare anche i tifosi bianconeri. Il campione argentino ha chiarito il suo futuro.

Quando si parla di Maradona, quasi in maniera automatica il pensiero è rivolto anche a Napoli, cosi come al Boca o alla sua Argentina. Tutta un’unica dimensione, quella costruita dal Pibe de Oro che ha cosi trascinato i suoi tantissimi fan e tifosi in una realtà fatta di magia, la stessa che lo stesso Diego portava sul campo ed attraverso la quale ha permesso proprio al Napoli di vincere due Scudetti, ed all’Argentina di festeggiare un Mondiale.

E’ anche per questo che chi parla di Diego, lo fa con quella fierezza di chi è consapevole di aver conosciuto un personaggio che è oggi ha tutta una mitologia che lo tiene vivo. E’ questo che traspare dalle parole di Angel Di Maria, che ha parlato di Maradona ma non solo. Aneddoti e retroscena riguardanti El Pibe de Oro, ma anche il futuro.

Per l’attaccante argentino c’è un gran parlare su quello che potrebbe essere il prosieguo della sua carriera, ed è stato proprio l’attaccante del Paris Saint Germain a rivelare tutto nel corso delle ultime ore.

Di Maria, l’aneddoto su Maradona e l’annuncio sul futuro: spera la Juve

“Diego era il mio secondo padre, è stato tutto per me”, ha spiegato proprio Di Maria ai microfoni dell’emittente ‘Todo Pasa’. “Veniva tutte le sere in stanza a parlarmi, a spingermi ad andare avanti, mi raccontava storie di Napoli e della sua vita. Posso solo ringraziarlo”, ha ancora proseguito l’attaccante.

Poi un passaggio, cruciale, che mette in allerta i club che l’hanno messo nel mirino già da un po’, tra i quali anche la Juventus di Agnelli: “Gli Stati Uniti non sono niente male come opzione, ma no… l’idea è restare un altro anno in Europa, è dopo tornare a casa”, ha annunciato il giocatore argentino. Un programma che, come detto, rappresenta un’apertura importante anche per la Vecchia Signora, consapevole adesso di poter puntare decisa sul campione argentino.