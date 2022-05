Inter, il danno oltre la beffa: la notizia fa gongolare il Milan

Inter e Milan si preparano a un ultimo turno che assegnerà lo Scudetto e che potrebbe avere anche altre conseguenze per i due club.

A 90 minuti dalla fine, la Serie A 2021/2022 si prepara ad assegnare il 120° titolo di campione d’Italia in un clima di attesa sempre più spasmodico per due club. Inter e Milan infatti affronteranno rispettivamente Sampdoria e Sassuolo domenica alle 18, in contemporanea, gare al termine delle quali sapremo chi avrà conquistato lo Scudetto.

Il Milan è ovvio favorito. Con due punti in più nei confronti dei rivali e il vantaggio negli scontri diretti, può assicurarsi il titolo anche conquistando un solo punto al Mapei Stadium. L‘Inter invece deve battere la Sampdoria, impresa comunque non impossibile, e sperare in buone notizie da Reggio Emilia. Quasi rassegnata, nonostante le ovvie dichiarazioni, a scucirsi dal petto lo Scudetto conquistato un anno fa con Antonio Conte in panchina.

Una situazione che oltre ad avere risvolti sportivi e di prestigio avrà conseguenze anche dal punto di vista economico, come ricorda sulle sue pagine La Repubblica.

Inter e Milan, in ballo lo Scudetto e 10 milioni

Il quotidiano ricorda infatti che chi concluderà al primo posto in classifica non soltanto avrà la gloria dello Scudetto e la gioia di vincerlo ai danni degli odiati cugini. Ma incasserà anche quasi 10 milioni in più rispetto a chi chiuderà in seconda posizione.

Conti alla mano, questa differenza economica deriva da diritti tv, sponsorizzazioni e qualificazione alla prossima Supercoppa. Un evento che l’Inter potrebbe comunque raggiungere anche in caso di secondo posto conquistando la Coppa Italia. Una cifra di non poco conto in un momento economico come quello che sta attraversando il calcio italiano.

Ecco così che l’ultima giornata di campionato si infiamma ancora di più. Oltre alle dichiarazioni di Giampaolo, tecnico della Sampdoria che ha rinnegato la sua esperienza sulla panchina del Milan, e il divieto di vendita di alcolici a Milano per garantire l’ordine pubblico, ad aggiungere ulteriore pepe alla sfida a distanza tra le due milanesi anche una questione economica di non poco conto.