Inter-Sampdoria, tegola per Inzaghi: stagione finita in anticipo

L’Inter chiuderà il campionato contro la Sampdoria, ma per Simone Inzaghi bisogna registrare una brutta notizia.

Questa sera con Torino-Roma comincerà l’ultimo turno di campionato, che sancirà chi vincerà lo scudetto tra Milan ed Inter. I super favoriti sono ovviamente i rossoneri che, grazie al vantaggio degli scontri diretti, potranno anche pareggiare contro il Sassuolo per tornare ad essere campioni d’Italia dopo undici anni.

L’Inter, dal canto suo, dovrà battere domenica la Sampdoria di Giampaolo già salva e poi sperare in un capitombolo della squadra di Stefano Pioli. Nonostante le poche possibilità di vincere di nuovo lo scudetto, la stagione dei nerazzurri si può ritenere comunque positiva. Dopo gli addii di Antonio Conte, Lukaku ed Hakimi, infatti, nessuno si aspettava che la ‘Beneamata’ restasse competitiva per la lotta al titolo e che riuscisse anche a vincere Supercoppa e Coppa Italia.

Anzi, c’è molto rammarico tra i giocatori dell’Inter. I nerazzurri, di fatto, perdendo la gara di recupero contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic, hanno gettato al vento l’occasione di avere tra le mani il proprio destino. La ‘Beneamata’, a prescindere di quello che farà il Milan con il Sassuolo, cercherà sicuramente di battere la Sampdoria, anche se c’è una brutta tegola per Simone Inzaghi.

Inter-Sampdoria, Gagliardini non sarà a disposizione di Inzaghi

Come quanto comunicato dalla stessa Inter, infatti, Roberto Gagliardini non sarà a disposizione dell’ex allenatore della Lazio per il match di domenica contro la Sampdoria. Il centrocampista ha riportato un’infrazione al piede sinistro, che non gli permetterà di scendere in campo a San Siro contro i doriani.

Per Roberto Gagliardini, di fatto, la stagione può ritenersi finita. L’assenza del centrocampista è sicuramente una brutta notizia per Simone Inzaghi. Il tecnico puntava ad avere a disposizione tutta la rosa per l’ultima gara decisiva per le sorti dello scudetto.