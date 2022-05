Torino-Roma, commovente gesto sugli spalti: tifosi in delirio

Torino-Roma, i tifosi granata protagonisti nel secondo tempo: gesto commovente direttamente dagli spalti dello stadio Olimpico di Torino.

Torino-Roma è finita da pochissimi istanti. Il club giallorosso ha espugnato lo stadio Olimpico Grande Torino e si è qualificata alla prossima edizione di Europa League. La doppietta di Tammy Abraham ed il rigore di Pellegrini fanno esultare i tifosi capitolini.

Protagonisti della serata, però, sono stati anche i tifosi del Torino che nonostante la sconfitta si sono scatenati sugli spalti dell’impianto sportivo durante i secondi quarantacinque minuti di gioco.

Torino-Roma, tifosi in delirio per Belotti: sarà l’ultima in granata?

Al minuto 68, sotto di due gol, Ivan Juric ha richiamato in panchina Andrea Belotti. Il centravanti italiano ha lasciato il posto a Pellegri per gli ultimi venti minuti di gioco. Al momento della sua uscita dal terreno di gioco si è scatenato il pubblico di casa che ha salutato il Gallo con una standing ovation da brividi.

Il centravanti del Torino è in scadenza contrattuale al 30 giugno 2022 e quella di questa sera potrebbe essere stata l’ultima sua gara in maglia granata. Dall’1 luglio, infatti, il calciatore sarà libero di accasarsi altrove lasciando il club a parametro zero. Nonostante ciò i discorsi per il rinnovo contrattuale sono ancora vivi. Lo stesso ds del Toro, nel prepartita, si è dichiarato ottimista. Nonostante ciò Belotti ha salutato i tifosi che hanno intonato a gran voce il coro ‘C’è solo un capitano’. Applausi a scena aperta per lui che è riuscito a trattenere le lacrime. Il suo destino non è ancora scritto. Belotti può restare a Torino? I tifosi restano sulle spine.