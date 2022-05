Tutto pronto per il fischio di inizio di Torino-Roma, match che apre la trentottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 20:45.

Manca sempre meno al via di Torino-Roma, gara che apre la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico Grande Torino, la formazione granata di Ivan Juric ospita i giallorossi di Josè Mourinho alle ore 20:45. Il match mette in palio punti importantissimi per la formazione capitolina che è chiamata alla vittoria per qualificarsi alla fase a gironi della prossima edizione di Europa League.

La Roma, infatti, occupa il sesto posto in classifica generale a quota 60 punti. Alle sue spalle c’è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, staccata di un solo punto. I viola saranno impegnati domani sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Juventus di Massimiliano Allegri, già certa di un posto alla prossima edizione di Champions League. Se i giallorossi perdessero questa sera e domani la Fiorentina dovesse trovare la vittoria casalinga, ad approdare in Europa League sarebbero i viola. Non lotta per alcun obiettivo, invece, la formazione dei padroni di casa, decisa solo a migliorare il decimo posto in classifica. A dare il via al match di questa sera è il fischietto dell’arbitro Irrati di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Mastronato. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Fabbri e Zufferli. Il quarto uomo è Marcenaro.

Torino-Roma, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Djidji, Anton, Pobega, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Warming. Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Veretout, S. Oliveira, Zalewski; C. Shomurodov, Lo. Pellegrini; Abraham. A disposizione: Fuzato, Karsdorp, Maitland-Niles, Smalling, Viña, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Zaniolo, Felix, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.