Torino-Roma, i tifosi non ci stanno: è successo poco fa allo stadio

Caos subito dopo l’avvio del secondo tempo allo stadio Olimpico Grande Torino. I tifosi si sono scatenati durante Torino-Roma.

Torino-Roma è ferma sullo 0-2. La formazione di Josè Mourinho è sempre più vicina alla qualificazione in Europa League che potrebbe diventare realtà al momento del triplice fischio grazie alla doppietta di Tammy Abraham.

La formazione granata di Ivan Juric non lotta per alcun obiettivo. Anche in caso di sconfitta, il Torino non rischierebbe nient’altro che una brutta figura dinanzi ai tifosi di casa presenti allo stadio Olimpico Grande Torino. C’è un particolare, però, che non è sfuggito ai telespettatori più attenti e sottolineato anche dai giornalisti di ‘DAZN’.

Torino-Roma, Brekalo fischiato dai tifosi

Più che per il doppio svantaggio, i tifosi della formazione di casa hanno puntato il dito contro Josip Brekalo. Il motivo? La scelta conclamate del calciatore di non proseguire l’avventura in maglia granata. Già durante la lettura delle formazioni, Josip Brekalo è stato subissato dai fischi dei tifosi presenti sugli spalti.

Lo stesso è accaduto pochi minuti fa durante il secondo tempo. Al minuto 46, infatti, Ivan Juric ha richiamato il calciatore in panchina per lanciare in campo Marko Pjaca. Al momento dell’uscita dal terreno di gioco, i tifosi si sono scatenati contro il calciatore. Fischi di disappunto direttamente dagli spalti dello stadio al suo indirizzo. Nel mirino della critica, infatti, c’è la scelta del giocatore di non essere riscattato dalla società di Urbano Cairo.