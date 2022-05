Bologna, il rebus Mihajlovic sul futuro e la citazione a Trapattoni

Dopo la vittoria del suo Bologna contro il Genoa, Mihajlovic ha parlato, citando anche Trapattoni, del suo futuro.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha chiuso nel migliore dei modi la propria stagione, vincendo in trasferta contro il Genoa di Blessin già retrocesso. A siglare il gol vittoria del match del Marassi è stato uno dei giocatori che nelle ultime settimane aveva deluso i tifosi emiliani, ovvero Musa Barrow.

La squadra felsinea ha disputato un ottimo campionato, visto che non è mai stata coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione in Serie B. Anzi, il Bologna ha pensato anche ad un possibile posto in Europa ma poi le tante assenze dovute a Covid ed infortuni hanno ridimensionato gli obiettivi dei giocatori rossoblù.

Ad impreziosire la stagione del Bologna ci sono stati anche i risultati ottenuti contro le grandi. I felsinei, infatti, nelle ultime settimane hanno fermato squadre come Milan, Juventus, Inter e Roma. Nonostante tutti questi aspetti positivi, la permanenza di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù non è ancora del tutto certa.

Bologna, Mihajlovic cita Trapattoni: “Ci sono i tecnici esonerati e quelli che saranno esonerati. Lunedì incontrerò la società”.

A confermare il suo destino incerto è lo stesso allenatore serbo. Mihajlovic, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’ nel post gara di Genoa-Bologna: “Il mio futuro? Ci siamo incontrati ieri con la società, ma dovremo vederci di nuovo lunedì. Poi sapremo tutto”.

Sinisa Mihajlovic ha poi continuato, citando anche il mitico Giovanni Trapattoni: “I matrimoni si fanno in due: come dice Trapattoni ci sono tecnici esonerati e quelli che saranno esonerati. La volontà è quella di essere valutato per il mio lavoro da allenatore, e non per quello che sto vivendo nella vita privata”.