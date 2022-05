Tutto pronto per il fischio di inizio di Genoa-Bologna, match che apre il sabato della trentottesima ed ultima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Genoa-Bologna, gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 17.15, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, la formazione di Alexander Blessin ospita gli emiliani di Sinisa Mihajlovic.

Il match ha poco da dire, poiché i padroni di casa sono già aritmeticamente retrocessi in Serie B dopo la sconfitta contro il Napoli di Luciano Spalletti nell’ultimo turno di campionato. La formazione di Mihajlovic non lotta più per alcun obiettivo visto il tredicesimo posto a quota 43 punti. A dare il via al match sarà il fischietto dell’arbitro Miele di Nola, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Barone. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Maggioni e Abbattista. Il quarto uomo è La Penna.

Genoa-Bologna, le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Criscito; Frendrup, Hernani; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Vodisek, Masiello, Ghiglione, Czyborra, Galdames, Rovella, Cambiaso, Gudmundsson, Portanova, Melegoni, Kallon.

BOLOGNA (3-5-2): Bardi; Amey, Binks, Bonifazi; Kasius, Dominguez, Schouten, Aebischer, Dijks; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Molla, Hickey, Theate, Mbaye, De Silvestri, Stivanello, Svanberg, Urbanski, Orsolini, Sansone, Vignato, Raimondo.